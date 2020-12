Nasce da sette aziende della Valle Stura “Montagnam”, il marchio di prodotti agricoli di montagna

“ Volevamo portare i sapori della Valle Stura sulla tavola di tutti, far conoscere i nostri prodotti e le nostre aziende, far vedere come lavorano i piccoli produttori di montagna – spiega Alberto Fossati , produttore di miele biologico a Sambuco che ha fatto da capofila al progetto - . Così abbiamo pensato che il modo migliore era identificare i nostri prodotti con un marchio che ne certificasse, oltre che la provenienza, la passione e il gusto che mettiamo nel fare il nostro lavoro: la presenza di un disciplinare, infatti, non significa solo il rispetto di determinate caratteristiche di produzione, ma è soprattutto un forte segnale di onestà da parte dei produttori che vi aderiscono. Ormai l’approvazione del disciplinare che dovranno rispettare tutti i produttori che vorranno mettere il marchio ‘Montagnam’ sui loro prodotti è in dirittura d’arrivo, ma i prodotti delle sette aziende che hanno avviato il progetto si possono già comprare sul nostro sito web o trovare negli scaffali di ‘Andata e Ritorno’, il negozio di valle che Debora ha aperto a Rittana ”.

Le aziende che hanno avviato il progetto sono: Apicoltura Fossati (azienda certificata biologica che produce miele e una interessante gamma di prodotti derivati a Sambuco); La Fragolina (azienda agricola con certificazione biologica che produce frutta e verdura di stagione, funghi, frutta disidratata, succhi e sciroppi nella zona di Vignolo e nei frutteti di Cornaletto Sottano di Demonte); Cooperativa agricola di Comunità Germinale (impegnata a Demonte nella coltivazione e trasformazione, nel proprio laboratorio, di orticole, patate, piccoli frutti, nella trasformazione conto terzi, nel recupero e valorizzazione di castagneti abbandonati e nell’allevamento di pecore sambucane; in progetti sperimentali tra cui quello di domesticazione e trasformazione di specie fitoalimurgiche in collaborazione con l’Ente Aree protette Alpi Marittime); Bars Chabrier (azienda di Sambuco che si occupa di produrre formaggio ovicaprino e altri prodotti come i salami di capra, il ragù e lo spezzatino di capra e la vendita della carne prelibata e delicata sempre di capra); L’Àrbol (azienda agricola di Moiola in conversione Biologica che si dedica alla castanicoltura con una selezione varietale “garrone rosso”, prendendosi cura delle piante e del sottobosco per ottenere prodotti d’eccellenza: frutto fresco, essiccato e farine macinate a pietra); Fiori dei Monti (azienda agricola familiare che alleva bovini di razza Piemontese, Abondance e Valdostana e produce formaggi in quel di Località Maigre alle porte di Moiola); Andata e Ritorno (locale di Rittana dove si può fare la spesa, bere un aperitivo, prendere un caffè, mangiare qualcosa, fare due chiacchiere, il posto tappa da dove partire per una gita e dove tornare a rifocillarsi).