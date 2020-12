Nuova filiale a Torino per la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura

Accogliente, moderna, funzionale: è la nuova filiale che la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha aperto martedì 15 dicembre in via Madama Cristina 45 a Torino. «Si tratta di un’agenzia che coniugherà alta automazione al solito rapporto diretto con soci e clienti – dice il presidente Alberto Osenda - . Un modo per portare nel cuore della città il nostro modo autentico e diretto di fare banca, insieme a servizi innovativi capaci di soddisfare ogni esigenza».

Già in fase di progettazione, la filiale è stata studiata secondo canoni architettonici all’avanguardia, con spazi ampi e luminosi. Tutte le operazioni di cassa si potranno svolgere anche in autonomia, utilizzando l’area self evoluta che consentirà prelievi, versamenti e altre pratiche in modo più veloce e senza dover passare dallo sportello. Lo stesso avverrà per l’accesso alle cassette di sicurezza. In questo caso, un sistema del tutto automatizzato preleverà la cassetta dal deposito, la «porterà» al titolare e, una volta conclusa l’operazione, la riporrà nello stesso deposito. Ogni socio e ogni cliente potrà completare queste incombenze, sia al self service evoluto sia nello spazio riservato alle cassette di sicurezza, in totale privacy e anche oltre il normale orario d’ufficio.

La cassa con il personale della banca sarà comunque sempre disponibile durante la normale apertura per servire chi avesse necessità.

Inoltre, all’interno della nuova filiale ci sarà uno speciale «salotto finanziario», vale a dire uno spazio riservato alla consulenza, in cui gli esperti dell’ufficio Private della Bcc saranno a disposizione per studiare piani di investimento e altre strategie per la gestione di grandi patrimoni. La privacy sarà assicurata anche da un secondo ingresso totalmente indipendente dagli altri locali della filiale, utilizzabile all’ora più comoda per le proprie esigenze: basterà prendere appuntamento con i funzionari della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura.