Per il decimo anno consecutivo l’associazione SVAF di Fossano ha presentato il calendario realizzato in favore delle RSA cittadine

Per il decimo anno consecutivo l’associazione Servizio Volontariato Anziani di Fossano (SVAF) ha presentato il calendario “io+te+noi=insieme è più bello” realizzato con i volti degli anziani delle case di riposo locali. Il progetto, finanziato dal CSV, per ogni mese dell’anno ha raffigurato un volto accompagnato da un’immagine ritraente lo stesso ma in anni passati.



“Le case di riposo sono case di racconto: attraverso i racconti degli ospiti si può ripercorrere l’evoluzione del tempo, della nostra storia”, una finestra sul nostro passato come racconta il presidente dell’associazione Mauro Capraro. La SVAF, la quale opera nelle strutture di Sant’Anna, Craveri e Monsignor Signori, si pone l’obiettivo di ascoltare le innumerevoli storie che solo gli ospiti delle RSA possono e anche di proporre iniziative in loro favore.



Alla presentazione del calendario, effettuata giovedì 17 dicembre nella sala Rossa del Comune, hanno presenziato il primo cittadino Dario Tallone, il vice sindaco Giacomo Pellegrino e i presidente delle RSA cittadine.



Tallone nel corso del suo intervento come in questo momento difficile sia importa la presenza in città di realtà come quella della SVAF la quale, a sua volta, nonostante il Covid-19 cerca di portare avanti le proprie iniziative.

Una delle ultime iniziative portate avanti dai volontari è stata sviluppa per il mantenimento delle capacità individuali degli anziani e di una adeguata vita di relazione. Importante è stato anche il progetto legato all’informatica il quale si propone di far incontrare le generazioni anziane intorno alle nuove tecnologie.