Castagnata natalizia a Tenda: da Limone Piemonte partito un treno carico di solidarietà

Sabato 19 dicembre ultima spedizione di solidarietà via treno da Limone Piemonte a Tenda, dove è stata organizzata una castagnata festosa in vista del Natale, per portare un po' di serenità ai bambini e agli abitanti della Valle Roya, così pesantemente colpita dall'alluvione di inizio ottobre scorso.

L'iniziativa, organizzata da Conitours grazie alla pro loco Valle Pesio, ha chiuso i dieci viaggi che, dalla Granda alla Francia, hanno portato beni di prima necessità, cibo, abiti e sostegno alla popolazione di Tenda. Due settimane fa il carico ha previsto anche 450 panettoni, per portare un po' di Natale in paese.

In treno sono stati caricati sacchi di castagne e le grandi padelle (conosciute come ristirale) con la struttura per cuocerle. Tra i presenti, oltre ad Armando Erbì di Conitours, anche il deputato Alexandre Ardisson e il ministro degli Esteri di Montecarlo Laurent Anselmi, oltre, ovviamente, al primo cittadino di Tenda Jean Pierre Vassallo e ai suoi concittadini.