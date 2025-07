Ceva si accende con “Seva ca Bugia”: musica, arte e silenzi danzanti nel cuore della città

Ceva si prepara a vivere l’atmosfera unica di “Seva ca Bugia”, la manifestazione che ogni anno anima il cuore dell’estate con musica, convivialità e profumi d’estate. L’edizione 2025, attesa per sabato 26 luglio, porterà nel centro cittadino nuove proposte e una veste arricchita, capace di fondere leggerezza e memoria, festa e cultura.

Tra le principali novità, lo spostamento del silent party nel centro storico, con un’inedita ambientazione tra via Marenco e il sagrato del Duomo, scelta che promette di esaltare il fascino notturno del cuore cittadino. Ma quest’anno la manifestazione aprirà anche uno spazio all’arte visiva e al ricordo: presso la chiesa di Santa Maria, in piazza Vittorio Emanuele II, sarà allestita la mostra fotografica nata dal contest “Volo, volare, volanti…”, promossa dal gruppo fotografico “Diversamente Sensibili” e dall’associazione “Gli Aquiloni”, in memoria di Pietro Contegiacomo.

L’estate cebana proseguirà con un altro appuntamento atteso: domenica 3 agosto il centro di Ceva ospiterà il tradizionale mercatino, un tuffo nella bellezza senza tempo del vintage, dell’antiquariato, del modernariato e dell’artigianato locale, che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutto il territorio.

Ceva si conferma così un luogo in cui l’estate si accende di colori, profumi e suoni, trasformando le vie cittadine in una comunità che sa condividere, ricordare e divertirsi insieme.