Salmour, le aiuole di piazza Protezione Civile avranno un nuovo impianto di irrigazione

Alle fasi preliminari, verrà ultimata nelle prossime settimane la posa dell'impianto di irrigazione di cui il Comune di Salmour sta dotando le aiuole di piazza Protezione Civile.

«L’intervento andrà a ottimizzare le fasi operative del cantoniere – precisa il sindaco Roberto Salvatore –. È per il momento un impianto che funzionerà manualmente, ma per il futuro vedremo di completarlo con una moderna centralina automatizzata. Nel contempo la Giunta sta cercando di fare dei ragionamenti sulla crescita e sul mantenimento del verde pubblico, che ovviamente comporta anche dei costi e quindi stiamo valutando dei discorsi da intraprendere con privati per poterlo gestire al meglio».

«Nelle prossime settimane, per l’appunto, proveremo a chiudere alcuni accordi con frontisti, che assumeranno la gestione delle piccole aiuole senza chiedere nulla al Comune – prosegue -. Quest’aspetto ci fa particolarmente piacere, a dimostrazione di una sensibilità che esiste ancora fra i cittadini che, nel loro piccolo, vogliano dare ancora un supporto e una mano. Per questo li ringrazio tanto».