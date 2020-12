Quali limiti per i Droni con la nuova normativa europea EASA

Siamo agli sgoccioli del 2020 e con l’arrivo del 2021 verranno introdotte le nuove direttive e normative per l’utilizzo dei droni.

Questo significa che tutti i vecchi piloti sia di tipo Basico e di tipo Critico dovranno adeguarsi alle nuove regole, che da un lato semplificano un po’ le modalità di operare con i droni, dall’altra impongono delle procedure più precise e restrittive soprattutto per coloro che i droni li usano per professione.

Regole che ricadranno anche su chi ha acquistato un drone sotto i 250 grammi, pensando che fosse tutto permesso, adesso dovrà anche lui necessariamente sottostare a regole molto precise.

Visto il crescente interesse verso questo mondo e le richieste che ci sono pervenute dai professionisti che hanno conseguito negli anni il brevetto con la nostra scuola di volo, ”Eurodrone Academy”, si é deciso di organizzare dei seminari, o meglio delle lezioni on line per erogare formazione mirata all’adeguamento normativo, così da comunicare e spiegare le differenze tra vecchia e nuova normative per discutere e spiegare come le nuove disposizioni andranno a impattare nel mondo dei droni siano essi usati per gioco o per uso professionale.

Verranno organizzati corsi on line in diretta con gli istruttori affinché chi partecipa alle sessioni formativa possa interagire e fare domande inerenti le nuove disposizioni emanate dalla Comunità Europea.

È possibile chiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail info@eurodrone.it, oppure contattandoci al numero di telefono 0171-390249.

Ricordiamo che i corsi di aggiornamento normativo per gli appartenenti alle forze dell’ordine sono erogati gratuitamente e si svolgeranno in sessioni dedicate.

Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato.





Per maggiori informazioni sui corsi di aggiornamento normativo, consulta il sito https://eurodrone.online/

