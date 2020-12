Fossano, Confartigianato: pacchi omaggio a sostegno di imprese e anziani in difficoltà

"In questa fase acuta di crisi, il nostro Paese ha e avrà bisogno di tante misure per rilanciarsi sul fronte sociale ed economico. Se è pur vero che lo Stato dovrebbe fare la Sua parte, non possiamo fare a meno di riscontrare una certa latitanza e lacune che sono sotto gli occhi di tutti. Prioritaria quindi diventa la solidarietà, ed è essenziale essere promotori di azioni concrete al sostegno di coloro che, più di chiunque altro, stanno subendo un disagio economico-sociale senza precedenti".

Con queste parole il comm. Clemente Malvino, presidente della zona di Fossano di Confartigianato Imprese Cuneo ha voluto richiamare l’attenzione sulle difficoltà che stanno vivendo tante realtà produttive del territorio e sulla necessità che ci sia da parte del mondo associativo una spinta forte di solidarietà e condivisione verso le nuove fragilità.

A tal proposito, Confartigianato Cuneo - Zona di Fossano, (comprendente i Comuni di Bene Vagienna, Lequio T., Sant’Albano Stura, Salmour, Trinità, Vottignasco, Centallo ) ha deliberato di devolvere un piccolo ma sentito contributo, consistente in pacchi omaggio che sono stati consegnati ad alcune famiglie bisognose della zona, nonché ad alcune strutture ,quali la casa di riposo S. Anna-Sordella, il Craveri , l’Istituto Mons. Signori di Fossano e la RSA di Benevagienna come segno di gratitudine per la loro responsabile operosità in questo difficile momento .

"L’idea di questa iniziativa solidale – spiega il presidente Malvino - ampiamente condivisa e sostenuta dalla Presidenza e da tutto il direttivo fossanese, vuole sottolineare la vicinanza di Confartigianato al mondo artigiano, ai suoi anziani ed in particolare ai bisognosi, così intensamente provati dall’aggressività e dall’ imprevedibilità del momento attuale. È nei momenti di grave criticità che abbiamo il dovere di mostrare di essere comunità. Questo ha molti significati, tra i quali spicca offrire il proprio apporto per la collettività ed essere vicino a chi si trova in disagio. L’aver ricevuto un emozionato grazie, e suscitato un sorriso, è sicuramente la migliore gratificazione che potevamo aspettarci per questo nostro sentito contributo".

"Vorrei esprimere – conclude il presidente Malvino - un ringraziamento speciale a nome della Presidenza e del Direttivo di Confartigianato – zona di Fossano a chi ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa solidale e a quanti si sono adoperati per la sua riuscita. In primis la Cassa di Risparmio di Fossano, come sempre vicina ed attenta al territorio, gli Artigiani della Zona di Fossano, Confartigianato Imprese Cuneo, l’Auser, la Segheria Chiapella, il caseificio Sepertino di Marene. Data la vicinanza delle Festività Natalizie, colgo l’occasione infine, per esprimere i miei personali saluti, ed i più fervidi auguri, da parte della Presidenza e di tutto il direttivo Fossanese a tutti gli Artigiani, e non solo, con l’auspicio che queste festività di fine anno possano regalare a tutti un po’ di serenità e di speranza per il futuro".