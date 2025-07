Saluzzo, "Parlami di Gaza": una mostra fotografica, parole, musiche portano in Palestina

PARLAMI DI GAZA: artisti per uno sguardo nuovo. E’ l’evento che, dopo altre città italiane, arriva a Saluzzo domenica 6 luglio alle 18 nei giardini della Fondazione APM (via Volta n. 35).

“Parlami di Gaza” vuole promuovere l’invito a non voltarsi dall’altra parte. Un messaggio che verrà comunicato attraverso le voci, le immagini e la musica di tre artisti palestinesi, che stanno portando il loro progetto in diverse città italiane per raccontare la realtà del genocidio che si sta realizzando a Gaza nei confronti del popolo palestinese.



La serata si compone di

• Letture a cura di Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa palestinese nata a Gaza, in Italia dal 2002. Letture recitate col sentimento degli arrivederci, ancora e sempre.



• Suoni di Mohammed Abu Senjer, musicista palestinese di Gaza, In Italia dal 2024. Brani musicali suonati dal vivo: che respirano lsenza confini etnici e uniscono al di là dell'appartenenza.



• Mostra di fotografie di Ahmad Jarboa, infermiere e fotografo palestinese, attualmente a Gaza, in un ospedale bombardato. Cinque sezioni di fotografie ricordo, formato viaggio, messe in valigia: Casa – resilienza – mare – sogno – luce. Scatti che sbirciano nelle fessure dell'oggi, grazie agli occhi di chi non si rassegna e sa vedere altro, oltre, sebbene, nonostante tutto.



Tre modi, poesia-musica-immagini, di raccontare la striscia di Gaza oltre la retorica, riconoscere la bellezza delle piccole cose e ascoltare il sussurro della gente nel suo vivere quotidiano, tra dolore e minime gioie: uno sguardo che perfora il velo e porta acqua nel deserto dell'anima.



Evento è organizzato da ANPI Saluzzo - valle Po che continua le iniziative di sensibilizzazione per la pace e CECY ONLUS, con il patrocinio del comune di Saluzzo e la collaborazione della Fondazione APM.

Ingresso libero, offerta libera.