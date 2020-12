Beinette: furto di statuite dal presepe dell'ex Ospedale di Comunità

"Ci rivolgiamo a voi per informarvi che come ogni anno è stato allestito il presepe preparato per circa sei mesi dai nostri ospiti, con il prezioso e fondamentale aiuto degli operatori. È un’attività che ha valenza innanzitutto riabilitativa e di relazione. È un piacere condividere il risultato di tanto lavoro con la cittadinanza. Che deve però anche sapere che nella prima giornata di esposizione al pubblico sono stati sottratti circa tredici personaggi, tra cui Maria. Vorremmo sottolineare che per i nostri “ragazzi” è un periodo difficile come per tutti, aggravato dal fatto che non hanno modo di uscire per nessun motivo. Questo gesto è, quindi, ancor più deprecabile e non rende giustizia all’accoglienza che questa cittadina ha sempre riservato ai nostri servizi. Auguriamo a tutti uno spiraglio di luce e serenità per le prossime Sante Feste, in questo momento quanto mai buio".