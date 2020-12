Bruno Adriano non è mai stato iscritto al nostro Albo professionale

In riferimento dei recenti articoli apparsi su testate locali nei quali viene illecitamente utilizzato il termine Commercialista per riferirsi al sedicente tale Bruno Adriano, codesto Ordine Professionale ribadisce che il soggetto in questione non è mai stato iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo.

A tal proposito ricordiamo che gli iscritti all’Ordine hanno precisi obblighi di legge per i quali è necessario certificare annualmente l’assenza di carichi pendenti, di condanne penali e l’insussistenza di cause di incompatibilità. Essi devono sottoscrivere una polizza assicurativa e sono sottoposti all’obbligo formativo per cui nel corso di un triennio devono raggiungere almeno 90 ore di formazione, con un minimo di 20 ore per anno.

Sui comportamenti degli iscritti vigila il Consiglio ed interviene, su nomina del Presidente del Tribunale di Cuneo, il Consiglio di Disciplina, il quale - espletate le dovute indagini - emette le proprie decisioni che in caso di condanna vanno dalla censura fino alla radiazione, passando per la sospensione fino a due anni.

Ai clienti degli iscritti infedeli, a maggior tutela, si applicano le norme di cui alla legge 423 del 1995 che prevede l’automatica sospensione delle sanzioni fino al termine del procedimento penale quando l’omesso o insufficiente versamento dipendono dalla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori e ragionieri commercialisti ed, in generale, da professionisti iscritti negli albi professionali.

Oltre al rispetto degli obblighi di legge e deontologici a cui la categoria è tenuta, i dottori ed i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili stanno attivamente lavorando insieme con le aziende per superare questo momento di grande difficoltà economica finanziaria, ma anche legislativa ed organizzativa.

Raccomandiamo la verifica dell’iscrizione del proprio Commercialista all’Albo sul sito internet www.cuneo.odcec.com e rammentiamo che la segreteria è a disposizione al numero 0171697880.