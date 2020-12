"Grazie per quanto fatto insieme, il Casati rimarrà per sempre nel mio cuore"

Giorgio Bertolino, ex presidente dello storico Istituto monregalese "Casati-Baracco", rivolge un pensiero di ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla crescita e alla continuità della struttura soprattutto in questo difficile 2020.

"Il Natale è alle porte e vorrei inviarVi i miei più sinceri auguri di Buone Feste unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Come ben saprete ho rassegnato le mie dimissioni da Presidente dell’Istituto Casati Baracco per motivi personali e lavorativi....desidero quindi ringraziare di cuore il rettore Fabrizio Magrelli, sua moglie Elisa, tutti i docenti che collaborano con il Casati, le famiglie e tutti i ragazzi, per la grande e bellissima esperienza vissuta in questi due anni, un’esperienza che mi ha arricchito come persona grazie al fantastico clima che si respira all’interno della famiglia del Casati.

Certamente l’anno appena trascorso è stato un anno difficile per tutti; noi come CdA abbiamo cercato di creare le condizioni più favorevoli possibili per la gestione dell’Istituto e di affrontare con approccio prospettico rivolto al futuro tutte le avversità e le questioni che si sono presentate innanzi ed è per questo che voglio personalmente ringraziare gli altri membri del Cda, Francesca, Ciro e Valter, per il prezioso lavoro svolto, lavoro che ci ha permesso di riaprire a settembre e di continuare il lavoro interrotto a marzo per il lockdown, non era facile ma ci siamo riusciti e questa è stata la vittoria più grande del Casati Baracco. Sicuramente il futuro si presenta carico di incertezze e di preoccupazioni ma sono sicuro che il nuovo Presidente coadiuvato dai nuovi membri del CdA sapranno affrontare nel migliore dei modi le nuove sfide e i nuovi progetti che di volta in volta si presenteranno, mantenendo alta la bandiera del Casati Baracco.

Davvero grazie di cuore per quanto fatto insieme, il Casati rimarrà per sempre nel mio cuore! Mi mancherete! Buon Natale a tutti nella speranza di un 2021 migliore! Un abbraccio a Voi tutti."

Giorgio Bertolino