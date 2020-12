Il Presepe di Prea si trasforma e diventa "di fieno"

Per quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria il borgo storico di Prea, a Roccaforte Mondovì, dovrà rinunciare al suo tradizionale e amato "Presepe Vivente", ma il Circolo Acli "Amici di Prea" non si ferma.

Dopo aver aiutato, negli scorsi mesi, l'Ospedale di Mondovì e la casa di riposo Monsignor Eula di Roccaforte, attraverso una raccolta fondi destinata all'acquisto di DPI e materiale sanitario, ora il Circolo ha deciso di regalare un sorriso a tutti animando la vita dell'antico borgo medievale ed occitano con un l'iniziativa "Presepe Vivente di Prea… e se fosse di fieno?”.

"Da ben 38 anni la nostra manifestazione richiama nel borgo migliaia e migliaia di visitatori che provengono da ogni parte d'Italia. Il circolo Acli Amici di Prea, organizzatore dell'evento, in una recente riunione, ha proposto di realizzare un’iniziativa che in qualche modo riprendesse la manifestazione del Natale" - spiega il presidente, Gianmarco Allegro - "E' nata così l'idea di realizzare dei "cìciu" in fieno, a grandezza umana, vestiti con vecchi abiti che abitualmente vengono utilizzati dai personaggi che ogni anno rappresentano gli antichi mestieri del presepe vivente".

I "ciciu" verranno sparsi lungo le strette e suggestive contrade del paese, là dove vengono dislocati i locali che abitualmente ospitano gli antichi arti e mestieri della manifestazione natalizia. L'esposizione permanente sarà visibile a partire da domani, mercoledì 23 dicembre.

"Questi ciciu saranno esposti tutto l’anno e girando per il borgo, speriamo possano regalare un assaggio di quello che sono le nostre tradizioni e la nostra storia, gente di montagna che nella sua semplicità e caparbietà ha superato mille difficoltà facendo della manualità una virtù" - aggiunge Allegro.

In occasione della S. Messa che si celebrerà il 24 dicembre alle 20.30, di fronte alla chiesa della SS. Trinità sarà possibile ammirare la sarà possibile vedere la Sacra Famiglia rappresentata da Giulia Marchisio, Luca Basso e il piccolo Giacomo sarà presente sarà presente davanti alla monumentale chiesa dedicata alla SS Trinità.

Un’occasione che, nel pieno rispetto delle restrizioni dettate dal momento, darà l'opportunità ai visitatori, grandi e piccini, di immergersi in quell'atmosfera capace di far rivivere la magia del Natale, semplice e genuina, che ogni anno si respira a Prea.

"In attesa dell’edizione del Presepe Vivente del 2021 vi aspettiamo a scoprire questa nuova iniziativa nata dalla passione e l’amore verso il nostro piccolo borgo. Un grazie và alla Fondazione CRC di Cuneo, All’ ATL, all’Amministrazione Comunale di Roccaforte Mondovì e all’attività che hanno contributo alla realizzazione, Pastorelli legnami e Centro Casa di Bottero".