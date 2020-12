Moretta, gli auguri di Natale dalla biblioteca comunale

La biblioteca comunale "Benita Millone" di Moretta ha riproposto, causa emergenza sanitaria, la lettura on line per Natale. Visto il grande numero di piccoli lettori che hanno visualizzato la lettura per Halloween, si è pensato di riproporre con la stessa modalità anche il "regalo letterario" per Natale. Una storia di amicizia che, grazie alla festa di Natale, diventa salda e duratura.

"Ma non svelo nulla di più – dice la consigliera Manuela Millone - per non rovinare la sorpresa ai miei piccoli lettori affezionati. Quest'anno non si è potuta realizzare la festa in biblioteca come lo scorso anno a cui avevano preso parte 140 bambini, ma qualcosa dovevo ideare per augurare a tutti buone feste e soprattutto un Natale sereno, gioioso e ...in salute ed ecco che ho pensato alla lettura on line. Non soddisfatta però, perché il Natale è amore, ho voluto dedicare un pensiero speciale ai nonnini e alle nonnine ospiti della casa di riposo "Villa Loreto"che non hanno più potuto abbracciare le loro famiglie da marzo - prosegue Manuela Millone -. Ecco allora la proposta di chiedere collaborazione a tutti i morettesi, grandi e piccoli, di realizzare disegni, poesie o biglietti per augurare loro un buon Natale, ma soprattutto per far sentire loro la nostra vicinanza e il nostro calore. Portati nell'apposito box sito davanti la biblioteca, i disegni/biglietti natalizi saranno consegnati da Babbo Natale agli operatori della casa di riposo nel giorno di Natale. Quindi scaldiamo i nostri cuori, animiamo le nostre mani e prepariamo tanti biglietti di Natale così che ciascun ospite possa ricevere i nostri speciali auguri!! Auguro a tutti serene e gioiose feste, nonostante il periodo difficile, a tutti".