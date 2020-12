Peveragno, in via di risoluzione la situazione Covid alla "Don G. Peirone": "Serve ancora un po' di pazienza, abbiamo temuto il peggio"

"Sono stati giorni terribili e purtroppo abbiamo perso alcuni dei nostri cari ospiti - si legge nel post - . In due casi la morte è stata dovuta proprio ai sintomi e agli effetti del coronavirus, mentre per altri anziani alle fatiche dovute alla lotta contro il virus si sono aggiunte le patologie pregresse e l’età avanzata, fragilità per cui non c’era rimedio. Ma purtroppo il risultato finale non è cambiato. Molti dei nostri ospiti oggi per fortuna sono di nuovo negativi, e nel giro di qualche tempo potremo tornare a dichiarare la nostra casa di riposo come libera dal COVID, e si potrà finalmente programmare il graduale ritorno alla normalità della nostra piccola comunità di anziani. Ci va solo ancora un po’ di pazienza, una pazienza messa a dura prova (ce ne rendiamo conto) sia per gli ospiti che per i loro cari in un periodo che sembra a tutti noi infinito".