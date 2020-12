A Mondovì cambia il regolamento per il mercatino dell'antiquariato: il comune punta a riqualificarlo

La città di Mondovì mira a riqualificare il mercatino dell'usato e dell'antiquariato con un nuovo regolamento, approvato a maggioranza, nella seduta del consiglio comunale di ieri, martedì 29 dicembre.

"Nella Città di Mondovì da anni, ogni quarta domenica del mese, si svolge in Piazza Ellero, un mercatino delle cose usate e dell’antiquariato minore denominato “Fiera del Mese” - ha spiegato il sindaco, Paolo Adriano - "Negli ultimi anni il livello qualitativo è diminuito. Come amministrazione ci eravamo già posti l'obiettivo di avviare un percorso di riqualificazione finalizzato, incentivando anche la partecipazione di operatori professionali quali artigiani restauratori e di operatori non professionali per l’esposizione e la vendita delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo".

Oltre a un nuovo regolamento l'amministrazione ha pensato anche a una nuova location: "L’area di svolgimento del mercatino, si conferma piazza Ellero, nella prospettiva di un’azione finalizzata ad incrementare interazioni e sinergie con il commercio in sede fissa, in alternativa a detta area potrà essere valutata l’opportunità di collocare tale mercatino nelle vie e piazze contigue agli esercizi commerciali del centro storico di Breo, come piazza Cesare Battisti, al fine di favorire una maggiore animazione e attrattività di tale area - ha spiegato il sindaco.