Volley A2/F: Una brutta Lpm Bam Mondovì cade clamorosamente a Montale. Puma sconfitto per 3-2

Inatteso passo falso per la Lpm Bam Mondovì, che viene superata per 3-2 dal fanalino di coda Exacer Montale. Una sconfitta, inattesa, per quanto meritata, con le Pumine per lunghi tratti irriconoscibili e apparse a dir poco sottotono. Il rischio di sottovalutare una gara come questa erano dietro l’angolo, ma non ci si poteva di certo aspettare dalla Pumine una prestazione di questo livello.

Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi, con la Lpm che si aggiudicava il primo set, pur senza brillare. Dal secondo set in poi la gara è cambiata, Martina Brina (33) e Irene Botarelli (15) hanno preso per mano la squadra trascinandola verso la prima vittoria casalinga della stagione. Ricezione imprecisa, difesa fragilissima e attacco con le polveri bagnate. Se a questo ci metti l’ottima vena delle Emiliane, ecco che la frittata monregalese è servita.

Le Emiliane sono scese in campo senza l’ultimo acquisto, la palleggiatrice Elisa Lancellotti, ma con la novità della espertissima banda classe 77’ Taismary Aguero. L’Exacer, dunque, festeggia proprio contro il Puma la sua prima vittoria casalinga della stagione. Per la Lpm una brutta sconfitta che deve far riflettere, soprattutto se si vuole pensare in grande.

PRIMO SET: Alice Tanase rompe il ghiaccio mettendo a terra il primo punto dell’incontro. Puma aggressivo e dopo l’attacco di Taborelli la Lpm si porta avanti sul 2-4. Molinaro erge un muro invalicabile e le pumine vanno a +4. La centrale del Puma poco dopo realizza anche un ace e sul 4-9 arriva il primo time-out di coach Tamburello. Le Emiliane recuperano due lunghezze, ma la Lpm resta avanti sul 8-12. Le pumine sprecano un paio di attacchi e Montale torna a mettere pressione, soprattutto con Botarelli e Aguero. Questa volta è coach Delmati a chiamare il time-out sul 13-15. Si rientra in campo e la Lpm torna avanti di quattro lunghezze. Coach Tamburello ferma il gioco per un nuovo time-out sul 16-20. Girandola di errori al servizio e Puma avanti 18-23. Arriva l’ace di Veronica Taborelli, che regala ben sei set-point per la Lpm. Ci pensa Alice Tanase a chiudere il set, mettendo a terra il punto del 19-25.

SECONDO SET: Botarelli regala il primo punto alla squadra emiliana. Montale più pimpante rispetto il primo set e padrone di casa avanti 5-3. Dopo il muro di Alessia Mazzon squadre nuovamente in parità sul 7-7. Montale torna a spingere con Fronza e Botarelli e l’Exacer vola sul 10-7. Puntuale la richiesta di time-out di coach Delmati. Momento difficile per la Lpm. Montale ne approfitta per volare a +6 sul 14-8. Coach Delmati spedisce nella mischia Martina Bordignon ed il Puma recupera tre lunghezze. Sul punteggio di 15-11 arriva il time-out di coach Tamburello. L’ace di Martina Bordignon rimette la Lpm in scia delle avversarie sul 16-14. Le emiliane allungano nuovamente a +4 e sul 19-15 arriva il secondo time-out di Delmati. La squadra monregalese è incostante, ma riesce ugualmente a restare aggrappata al set. Sul 21-19 arriva il time-out di coach Tamburello, preoccupato per il recupero della Lpm. Break Montale e padrone di casa sul 23-20. Il muro della Gentili consegna all’Exacer quattro set-point per le Emiliane. L’errore di Taborelli in attacco chiude il set sul 25-21.

TERZO SET: Martina Brina conquista un ace che vale il 3-1 per Montale. Il Puma è imballato e sul 4-1 coach Delmati ferma subito il gioco per chiamare il time-out. Arriva la reazione della Lpm, che recupera tre lunghezze. Ricezione difettosa per le pumine e Montale avanti 9-6. Anche la Hardeman sembra avere le polveri bagnate e sul 13-9 coach Delmati si gioca il secondo time-out. Puma in tilt e Exacer che non sbaglia un colpo. Punteggio sul 15-9. Padrone di casa che cavalcano l’onda e con una Brina inarrestabile si portano sul 18-10. Il Puma recupera tre lunghezze e coach Tamburello chiama il time-out. Le ragazze di Delmati continuano a rosicchiare punti e sul 19-17 arriva ancora la richiesta di time-out di Tamburello. Montale azzarda la fuga decisiva sul 23-19. Poco dopo Botarelli piazza il punto decisivo per il 25-21.

QUARTO SET: Mondovì avanti sullo 0-2. Finalmente le Pumine sembrano giocare con un piglio migliore. Ace di Taborelli e Lpm a +3. Sul punteggio di 7-11 arriva il time-out di Tamburello. Lo imita poco dopo coach Delmati sul 10-14. Montale perde Irene Botarelli per un problema fisico. Ci pensa Martina Brina a spingere forte e a recuperare altri due punti. Ace della Rubini e parità sul 17-17. Con l’Exacer avanti sul 20-18 arriva il time-out di Delmati. Le Pumine riescono a trovare la forza per ritrovare la parità sul 22-22. Il finale è da brividi, con il Puma che con le unghie e i denti riesce a strappare il set sul 22-25.

TIE-BREAK: Leah Hardeman conquista il primo punto. Montale torna avanti 2-1. Fuga del Montale sul 4-1 e time-out di coach Delmati. Le pumine non demordono e recuperano due lunghezze. Si va al cambio campo sul punteggio di 8-5. Due punti recuperati dalla Lpm e sul 8-7 è coach Tamburello a chiamare il time-out. Montale torna avanti e sul punteggio di 11-8, Delmati si gioca l’ultimo time-out. Finale vietato ai deboli di cuore. Puma in scia delle avversarie sul 13-12. Time-out di Tamburello. Fronza conquista due match-point. Rubini non si fa pregare e alla prima occasione realizza il punto del 15-12 per la prima vittoria casalinga del Montale.