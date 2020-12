Nasce il gruppo "Valli Monregalesi in Azione": Michele Valsecchi è il coordinatore

Si è costituito ufficialmente, nei giorni scorsi, il gruppo “Valli Monregalesi in Azione", il movimento fondato e presieduto da Carlo Calenda. A coordinarlo Michele Valsecchi , imprenditore agrituristico, Consigliere Comunale di Roburent ed ex Consigliere Comunale di Pamparato e dell’Unione Montana Valli Monregalesi.

“Sono felice di aver aderito a questo progetto - commenta Valsecchi - che reputo serio e nuovo, un impegno volto a portare di nuovo la buona politica tra i cittadini. Ringrazio tutti i componenti del gruppo che insieme a me si sono messi a disposizione in base alle loro esperienze e competenze per dare il loro contributo e mettersi a disposizione dei problemi dei cittadini. È un gruppo variegato con giovani e persone di esperienza che creano il giusto equilibrio nel futuro lavoro di squadra”.