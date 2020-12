Nuovo Medico di medicina generale a Roata Rossi

Dal 18 gennaio si inserisce quale Medico di Medicina Generale a Roata Rossi la Dr.ssa Anna Spatola che presterà la propria attività presso lo studio sito in via del Portico 10 con i seguenti orari: lunedì 10-11, martedì 16-17; mercoledì 16-17; giovedì 16-17; venerdì 10-11.

Le visite saranno effettuate su appuntamento telefonando al numero 327 4719963 - Mail annaspatola.pg@gmail.com

Per effettuare la scelta occorre presentarsi ad uno degli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

Si ricorda alla cittadinanza che in via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it

Sarà inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.