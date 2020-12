Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni invita a comportamenti responsabili per il capodanno 2021

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni si rivolge ai concittadini in vista del Capodanno: «Siamo giunti alla fine di questo anno eccezionale e drammatico. Come ho già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, i saluzzesi hanno tenuto sempre un atteggiamento responsabile e resiliente. Sono sicuro che questi comportamenti caratterizzeranno anche la notte di San Silvestro. Ricordo che, come previsto dalle normative nazionali sulla “zona rossa”, sono vietate le feste ed i ritrovi. La situazione dei contagi, infatti, non è ancora sotto controllo ed anche se l’avvio delle vaccinazioni ci consente di guardare con speranza ai prossimi mesi, servono ancora e sempre atteggiamenti responsabili: bisogna mantenere il distanziamento sociale evitando gli assembramenti, indossare sempre la mascherina e lavarsi spesso e con cura le mani. Facciamolo, innanzitutto, per le persone più fragili come gli anziani che sono i nostri nonni e i nostri genitori, ma anche per i nostri giovani, in modo che da gennaio possano tornare in classe in sicurezza per imparare, socializzare, maturare. Infine, rinnovo il tradizionale appello a contenere botti e petardi, specie se di dubbia provenienza: sono pericolosi e fonte di sofferenza e paura per i neonati e per gli animali domestici. Usiamo, invece, materiale autorizzato, sicuro e non rumoroso. Buon 2021 Saluzzo. Auguri a tutti noi saluzzesi».