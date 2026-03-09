Lupette e lupetti Boyscout Agesci Saluzzo 1 in “caccia” a Villanovetta

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 lupette e lupetti del branco del gruppo scout Agesci «Saluzzo 1» (tutti tra gli 8 e i 12 anni) hanno vissuto una “caccia”, cioè un’uscita tutti insieme, a Villanovetta di Verzuolo.

Sono stati accolti nell’oratorio dalla comunità parrocchiale e dal parroco don Carlo Cravero. Hanno trascorso la serata e la notte nel teatrino. Domenica mattina tutti coinvolti nella passeggiata fino alla chiesetta di San Rocco, in collina, e nel pomeriggio tutti a casa da mamme e papà.

"Vogliamo ringraziare don Carlo – dicono i capi accompagnatori, adulti volontari –, anch’egli con un passato scout nel nostro gruppo quando era ragazzo, per l’ospitalità nelle stanze dell’oratorio e per la messa in parrocchia di sabato pomeriggio: ci siamo sentiti accolti e “a casa” e tutti i lupetti hanno vissuto con gioia e felicità la due-giorni insieme".

"Per raggiungere Villanovetta – proseguono dal gruppo scout “Saluzzo 1” – abbiamo scelto anche questa volta, come avvenuto parecchio nel recente passato, di utilizzare il treno e ci teniamo a dire il nostro grazie ad Arenaways per lo sconto comitiva e per la buona riuscita del viaggio, seppur della durata di pochi minuti".

Nelle prossime settimane, fino al termine dell'anno scolastico, proseguono le attività del branco e degli altri scout di Saluzzo. In vista del prossimo anno scout (dall'autunno come quello della scuola) e dell'apertura dei termini di iscrizione a fine maggio per chi ha sei anni o è più grande, i capi-educatori rendono noti i posti a disposizione.

Sono per bambine, perché al momento c’è uno squilibrio con i bambini nel branco che va colmato: 4-5 per le nate nel 2018, 2 per le 2017, 3 per le 2016, 1 per le 2015. La preiscrizione o la segnalazione non costituiscono un diritto all’iscrizione o una prelazione. L’iscrizione avviene quando si è ri-contattati dai capi adulti.