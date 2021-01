I residenti di Busca al 31 dicembre 2020 sono 10.129: 28 in meno rispetto al 2019

Al 31 dicembre i buschesi sono 10.129, 28 in meno rispetto alla stessa data nell’anno precedente. La flessione è dovuta al saldo naturale, dato dalla differenza fra nati e morti, mentre è positivo per 10 unità il saldo dei trasferimenti. Nell’ultimo giorno del 2020 i buschesi sono in totale 10.129, di cui 5.117 maschi e 5.012 femmine. Sono 21 i cittadini stranieri che nel 2020 hanno acquisito la cittadinanza italiana, dei quali 12 maschi e 9 femmine.