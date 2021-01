La Polizia Postale mette in guardia contro la diffusione del pericoloso malware “Emotet”

La Polizia Postale segnala che è in corso una massiccia campagna di diffusione di un malware, denominato “Emotet”, mediante mail che, a un’analisi non attenta, all'apparenza parrebbero provenire dal caselle riconducibili al dominio @istruzione.it, con un allegato in formato zip protetto da password (presente nel testo della mail), del quale viene richiesto lo scaricamento.

Che in caso venga effettuato, in realtà installa sul computer dell’ignaro utente il trojan (termine usato per definire un ‘cavallo di Troia’ inteso come mezzo per inoculare un virus informatico) che ha tra le proprie finalità l’accesso ai contatti e alle informazioni personali, anche di tipo bancario, dell’utente.

Pertanto gli esperti della Polpost consigliano: