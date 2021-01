Vacanze in montagna in Trentino: non solo sci!

Grazie alle copiose nevicate degli ultimi giorni, le montagne del Trentino sono un vero spettacolo invernale! Il paesaggio innevato è ideale per il divertimento di grandi e piccini, sebbene sfortunatamente i classici impianti di risalita per lo sci di discesa siano ancora chiusi fino a data da destinarsi. Ciò nonostante, le vacanze in montagna non vogliono solo dire sci in stile slalom ma ci sono tantissime altre attività all'aria aperta per la vostra famiglia. Passeggiare nel meraviglioso paesaggio innevato, camminare con le racchette al chiaro di luna o scivolare sulla neve: queste sono solo alcune ottime idee per trascorrere una vacanza in montagna.

Escursioni e passeggiate: un winter wonderland

Se volete stare all'aria aperta e godervi la meraviglia della montagna, c’è davvero l’imbarazzo della scelta grazie a tanti percorsi da affrontare con scarponi e racchette. Le passeggiate nella neve vi permettono di scoprire una natura incontaminata, silenziosa e magica grazie a un manto innevato spettacolare.

Per i vostri bambini è un vero spasso giocare, affondare nella neve, tirarsi le palle e fare un bel pupazzo. Provateci anche voi per trascorrere una giornata spensierata per rientrare poi in albergo dove scaldarsi davanti al fuoco con una bella cioccolata calda oppure un vin brulè, cioè un vino caldo aromatizzato con cannella e altre spezie. Ho scelto qui un residence in Trentino per passare le vacanze invernali con tutti i confort.

Slittino: tornare a divertirvi come bambini

Riscopritevi bambini e tornate indietro nel tempo con lo slittino. Affrontare a tutta velocità le discese innevate tra gli abeti nel bosco vi farà riscoprire un piacere semplice ma divertentissimo. Noleggiando una slitta tradizionale in legno, lo spasso come una volta è garantito. Anche i più moderni bob sono perfetti per scivolare sulla neve battuta.

Ciaspolate notturne con la luna piena

Con la luna giusta, di notte in montagna la neve si illumina e si organizzano delle ciaspolate in notturna. È un’esperienza che non potete perdervi; potete affrontare la neve fresca con delle racchette da neve ai piedi che in dialetto si chiamano appunto ciaspole. Sono realizzate in legno e permettono di non affondare nella neve alta e fresca. Non dimenticatevi di portare con voi una macchina fotografica o un buon smartphone per immortalare il momento con scatti spettacolari.

Sci d'alpinismo e di fondo: l’alternativa allo sci di discesa

Sebbene lo sci di discesa sia fuori questione fino a nuove disposizioni, non significa che quest’anno non scierete affitto. Ci sono altri stili per affrontare la neve con gli sci ai piedi come lo sci d’alpinismo oppure lo sci di fondo. Per lo sci d’alpinismo, ci sono diverse guide pronte a portarvi alla scoperta dei meravigliosi paesaggi innevati del Trentino. i sentieri tra i boschi si trasformano in piste da sci di fondo, che si può fare in stile classico a sci paralleli oppure con la tecnica pattinata. È un’attività faticosa ma anche piacevole da fare in famiglia.