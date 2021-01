Concorso "L'altra mascherina": vince Giulia Caramello dell' "Ego Bianchi" di Cuneo

In questi giorni, Giulia ha avuto dunque la possibilità di imparare le preziose tecniche di decorazione a mano e, sotto il costante aiuto dei professionisti della Ceramica Besio, ha portato a termine l’opera per cui era stata premiata. Le due figure principali, la Torre del Belvedere di Mondovì e la mongolfiera, altro grande simbolo della città sono state riportate sui piatti per mezzo della tecnica spolvero e poi dipinte a mano, mentre per gli ornamenti, ideati dalla studentessa, è stata adoperata la cosiddetta tecnica della spugnatura, utilizzando il tradizionale colore blu. La giovane ha inoltre potuto osservare e conoscere le modalità, con cui tutt’ora, la più antica fabbrica di ceramica in Italia, crea ed espone i suoi prodotti artigianali.

Afferma il dirigente scolastico Carlo Garavagno: “Il liceo Ego Bianchi di Cuneo, nelle sue declinazioni artistiche e musicali, è un liceo moderno con un’importante impronta laboratoriale dove gli studenti apprendono facendo, “learning by doing”, secondo le più moderne teorie dell’apprendimento per cui chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara. La scuola si prepara al rientro 2021 in presenza ed in sicurezza con la novità di laboratori più moderni, funzionali e luminosi, una dotazione di eccellenza del nostro istituto. La Provincia sta completando importanti lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione. Ad essa, al dirigente Fabrizio Freni, all’ing. Claudio Dogliani e a tutto lo staff va il doveroso ringraziamento di tutta la nostra comunità scolastica che, soffrendo nell’attesa e mettendo in campo tutta la propria resilienza, non vede l’ora di ripartire”.