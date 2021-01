Raccolta fondi "Roero Emergenza Covid-19": acquistato un Fiat Qubo per l'AslCn2

Un ulteriore e importante acquisto è avvenuto nei giorni scorsi: si tratta di un Fiat Qubo donato all'Asl Cn2 per venire incontro alle necessità del territorio.

"Con la speranza che "Roero emergenza Covid-19" sia solo un ricordo, ma rimanga tangibile quel senso di solidarietà dimostrato dalla popolazione nei riguardi dei malati in questo lungo periodo di emergenza - commenta il presidente Associazione Sindaci del Roero, Silvio Artusio Comba. Abbiamo acquistato e doniamo un nuovo mezzo di trasporto che faccia da collegamento fra la Casa della Salute con le necessità del territorio, utile per il trasporto di malati e per la strumentazione necessaria alle cure".