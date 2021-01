Un aiuto concreto e tanti sorrisi per i Nodocomix, gruppo di clownterapia di Savigliano

I Nodocomix sono un gruppo che si occupa di clowterapia all'ospedale di Savigliano e nelle case di riposo.

Ci hanno scritto una lettera per ringraziare chi li ha comunque sostenuti in un anno complicato per la loro attività di sostegno ai malati.

"In questo periodo non possiamo andare in ospedale o in casa di riposo per regalare i nostri sorrisi, siamo un po' tristi perché oggi c’è tanto bisogno di sorridere. La nostra tristezza però viene per un poco alleviata, perché come ogni tanto accade, la vita ci offre una sorpresa. In un momento inatteso riceviamo una donazione da famiglie speciali con figli speciali.

Quest’anno, le spese dell’associazione sono state minori per via del ridotto uso di materiali di consumo, ma abbiamo comunque dovuto sostenere le spese ordinarie, cogliamo quindi con grande gioia l’offerta di denaro che ci è stata recapita da 2 classi della scuola elementare. Ma i bambini non si sono limitati a donarci del denaro, hanno fatto di più, infatti hanno regalato meravigliose parole dedicate a noi e ai bambini ricoverati.

Che meraviglia, bambini chiusi in casa dalla pandemia che hanno un pensiero gentile per altri bambini meno fortunati di loro. Oltre a questo abbiamo ricevuto delle barzellette, per mantenere vivo il nostro sorriso. Siamo commossi da questo gesto che ci dà una grande carica e ci spinge a tenerci pronti per quando, finalmente, potremo tornare ad esercitare il nostro servizio.

Grazie dunque bambini delle classi 2ª e 3ª B della Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII di Savigliano, che ci hanno scritto una lettera di ringraziamento mentre ci facevano un dono, proprio nel momento in cui non stiamo facendo ciò che solitamente facciamo e grazie ai loro genitori e agli insegnanti per averli incoraggiati a compiere questo gesto di solidarietà.

Come gruppo Nodocomix desideriamo abbracciare idealmente tutti questi bambini e le loro meravigliose famiglie".