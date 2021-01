A Savigliano un incontro alla scoperta del Servizio civile universale

L'Informagiovani di Savigliano, in collaborazione con la Cooperativa Orso e il progetto “Fare rete per il futuro” (finanziato dalla Fondazione CRSavigliano) organizza un incontro di presentazione del bando del Servizio civile Universale, uscito alla fine del 2020 e con scadenza prorogata al 15 febbraio 2021, con l’inserimento di nuovi posti a bando, fra cui sul territorio il Consorzio Monviso Solidale e l’Associazione Papa Giovanni XXIII.

La data dell’incontro – che si terrà in modalità on line – sarà giovedì 21 gennaio alle ore 17 su piattaforma Teams. Il link è disponibile sulla pagina Facebook Savigliano Ig e sul sito www.igsavigliano.com o potrà essere richiesto via mail.

Saranno presentati i progetti del Comune di Savigliano: Biblioteca, Archivio storico, Museo Civico, Ufficio cultura, dell’Istituto civico Fergusio, della Croce Rossa, dei Salesiani per il sociale attivi in città, i progetti del territorio di Fossano: Comune di Fossano con la biblioteca e il CAP. Sono stati invitati anche il Consorzio Monviso Solidale, l’Associazione Papa Giovanni e le biblioteche di Marene e Cavallermaggiore.

Il Servizio civile è un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, per iscriversi è necessario essere in possesso di SPID (identità digitale).