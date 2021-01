Bra: ecocentri, oltre 1.000 prenotazioni on line

In un mese, hanno già superato cifra mille le richieste on line sul sito www.verdegufo.it per accedere agli ecocentri cittadini di corso Monviso (prenotazione facoltativa) e di corso Langhe, a Pollenzo (prenotazione obbligatoria).



In particolare, dall’inizio della sperimentazione digitale, sono state 215 le prenotazioni telematiche per l’area di raccolta situata nella frazione pollentina e 912 per quella posizionata accanto all’Ecosportello rifiuti. Per quest’ultima, per la quale è ancora possibile l’accesso secondo le precedenti modalità, dal lunedì al dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, è stato adottato un doppio ingresso “prenotati/non prenotati”, per garantire priorità secondo la fascia oraria di conferimento prescelta (ogni 15 minuti) a coloro che hanno effettuato la richiesta su www.verdegufo.it.



La prenotazione on line, misura sollecitata dalla Regione Piemonte vista l’emergenza epidemiologica in corso e volta a migliorare la qualità del servizio, garantisce l'accesso in sicurezza all’ecocentro, dove è consentita la presenza di un numero limitato di utenti contemporaneamente.



Resta sempre attiva la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche: per richiedere il servizio è sufficiente contattare l'Ecosportello, al numero 0172.201054 (da lunedì al venerdì 8-30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30) o alla mail ecosportello@strweb.biz .