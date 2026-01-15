 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 gennaio 2026, 12:02

Mondovì, acqua potabile: nessuna anomalia rilevata dai controlli

MondoAcqua spa ha effettuato controlli sulla rete, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli utenti che segnalavano alterazioni nell’odore e nel sapore dell’acqua

Mondovì, acqua potabile: nessuna anomalia rilevata dai controlli

A seguito di alcune segnalazioni da parte degli utenti nel Comune di Mondovì, che avevano lamentato presunte alterazioni nell’odore e nel sapore dell’acqua potabile, Mondo Acqua S.p.A. è intervenuta effettuando verifiche approfondite sulla rete idrica.

L’azienda comunica che sono stati svolti specifici controlli e accurate analisi volte a verificare la qualità dell’acqua distribuita. Gli esiti delle verifiche hanno confermato che non è stata rilevata alcuna anomalia organolettica, attestando quindi la piena potabilità dell’acqua.

Per ulteriori ed eventuali informazioni, è possibile rivolgersi a Mondo Acqua S.p.A. contattando il numero 0174 554461.

AP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium