Mondovì, acqua potabile: nessuna anomalia rilevata dai controlli

A seguito di alcune segnalazioni da parte degli utenti nel Comune di Mondovì, che avevano lamentato presunte alterazioni nell’odore e nel sapore dell’acqua potabile, Mondo Acqua S.p.A. è intervenuta effettuando verifiche approfondite sulla rete idrica.

L’azienda comunica che sono stati svolti specifici controlli e accurate analisi volte a verificare la qualità dell’acqua distribuita. Gli esiti delle verifiche hanno confermato che non è stata rilevata alcuna anomalia organolettica, attestando quindi la piena potabilità dell’acqua.

Per ulteriori ed eventuali informazioni, è possibile rivolgersi a Mondo Acqua S.p.A. contattando il numero 0174 554461.