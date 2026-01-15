Mondovì ricorda il sacrificio degli Alpini con le scuole e porta in città Toni Capuozzo

La Sezione Alpini di Mondovì rinnova, anche quest’anno, il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria del sacrificio degli Alpini durante la campagna di Russia, con particolare riferimento alla tragica battaglia di Nowo Postojalowka del 19 e 20 gennaio 1943, che vide drammaticamente coinvolti i reparti della Divisione Alpina Cuneense.

In questo contesto, venerdì 16 gennaio si celebrerà la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, una ricorrenza di profondo valore storico e civile, che tocca da vicino il territorio monregalese, segnato dalla perdita di migliaia di giovani alpini in quegli eventi bellici. La commemorazione vedrà la partecipazione attiva degli istituti scolastici di Mondovì, protagonisti insieme alla Sezione ANA locale di un momento di riflessione condivisa, rivolto in modo particolare alle nuove generazioni.

La manifestazione prenderà avvio alle ore 8.50 con il raduno in Piazza IV Novembre, davanti alla sede del Liceo Statale “Vasco Beccaria – Govone” di Mondovì Piazza. Il programma prevede l’alzabandiera i saluti istituzionali e gli interventi dei responsabili della Sezione ANA di Mondovì con una attenzione particolare alla Protezione Civile della Sezione che nell’occasione sarà presente con uomini e mezzi, l’intervento della prof.ssa Marcella Capellino, docente del Liceo e Alpino, nonché letture e riflessioni a cura di una delegazione di studenti delle classi 4ª A e 4ª P. La cerimonia si concluderà con l’esecuzione dell’Inno nazionale, l’ammainabandiera e le conclusioni finali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo e culturale promosso da anni dall’Associazione Nazionale Alpini, volto a trasmettere valori fondamentali come memoria, sacrificio, solidarietà e pace, affinché il ricordo del passato continui a essere monito per il futuro.

Le celebrazioni proseguiranno nei giorni successivi con altri importanti appuntamenti.

Sabato 24 gennaio, alle ore 16.00, presso la Sala “Scimè” di Corso Statuto 11 a Mondovì, si terrà un incontro dedicato al 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Nell’occasione, i volontari che operarono nel campo di lavoro di Villa Santina racconteranno la loro esperienza; sarà presente il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, volto famigliare dei tg Mediaset. Ai volontari verrà consegnato un attestato su pergamena a ricordo dell’evento.

Sempre sabato 24 gennaio, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via Cuneo, è in programma un grande concerto che segnerà il debutto della rinata Fanfara Alpina Sezionale, diretta dal maestro Marco Tosello affiancata dal Coro Alpino della Sezione di Mondovì diretta dal maestro Mauro Bertazzoli.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 25 gennaio con l’appuntamento alle ore 10.00 in Piazza Monteregale a Mondovì Altipiano per l’alzabandiera e i discorsi ufficiali, cui seguirà alle ore 10.30 la Santa Messa in ricordo dei Caduti della campagna di Russia.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questi momenti di memoria e condivisione.