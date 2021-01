Il futuro è nelle vostre mani!

Come descrivere la nostra agenzia formativa in poche parole?

Una scuola di professionisti che hanno a cuore le persone.

L’esperienza EnAIP inizia già dall’orientamento: un gruppo attento di operatori accoglie famiglie e ragazzi/e in visita, mostrandone aule, laboratori ed illustrandone l’organizzazione.

Il dialogo con le famiglie è funzionale a scoprire quali sono attitudini e aspettative dei/delle giovani che, a soli 13 anni, devono scegliere il percorso scolastico che molto probabilmente decreterà quella che sarà la loro professione futura.

Ecco i 5 percorsi!

ELETTRICISTA





TERMO-IDRAULICO





MECCANICO AUTO





BARISTA E CAMERIERE





CUOCO





Il triennio è inclusivo di attività altamente formative che hanno lo scopo di creare occasioni di incontro con le figure professionali del territorio: visite aziendali, lezioni in aula con professionisti della zona, stage di 300 ore presso aziende che operano nel settore di riferimento.

E alla fine del triennio?

Quando il percorso finisce e dobbiamo prepararci al fatidico e inevitabile momento del “distacco” proponiamo ai nostri qualificati varie alternative: percorsi di inserimento lavorativo attraverso i servizi al lavoro (orientamento al lavoro, ricerca attiva, tirocinio, apprendistato), possibilità di frequentare un quarto anno nel settore meccanico (per i trienni compatibili), passaggio ad altro istituto per il conseguimento del diploma, percorsi vari di post qualifica (consultabili sul sito internet di riferimento www.enaip.piemonte.it/page/cuneo.html).





Ricordiamo a tutti i ragazzi e alle famiglie che le iscrizioni saranno aperte dal 4 al 25 gennaio: la segreteria dell’Enaip è a supporto per ogni tipo di dubbio e di difficoltà nelle procedure online.

Potete ancora venire a visitare la scuola chiamando lo 0171-693605, vi aspettiamo!