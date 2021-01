Moretta, il ricordo della città a Matteo Bordabossana e Giovanni Colla

Per vent’anni dal 1970 al 1990, sono stati protagonisti della vita amministrativa cittadina. Il destino ha voluto che fossero accomunati anche dalla morte. Matteo Bordabossana e Giovanni Colla, entrambi agricoltori di Moretta, sono deceduti nelle scorse settimane. «Ricordo entrambi con affetto e sono vicino al dolore delle loro famiglie – dice il sindaco di Moretta Gianni Gatti -. Di Bordabossana e Colla mi ha sempre colpito il loro impegno amministrativo. Essere consiglieri comunali per vent’anni non è semplice. Hanno sempre saputo portare sul tavolo delle istituzioni i problemi, le richieste e le istanze del mondo rurale. La loro capacità di dialogo con il mondo agricolo, la loro determinazione nel farsi carico di impegni e lavori non è mai venuta meno. Pur senza fregiarsi di cariche quali ad esempio quella di assessore all’agricoltura – conclude Gatti – non hanno mai fatto mancare la loro presenza quando c’era da prendere un decisione importante».

Giovanni Colla, classe 1928, ha ricoperto la carica di consigliere anziano all’interno del consiglio comunale.