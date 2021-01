Anticipo sulle rette del Sacra Famiglia di Mondovì. CGIL Cuneo: "Non condividiamo la proposta"

Grazie a una donazione di 32 mila euro fatta da tre benefattori, il Sacra Famiglia di Mondovì, riuscirà a coprire la parte mancante delle tredicesime dei dipendenti, ma la situazione economica della RSA resta critica: la struttura sta infatti lavorando per riuscire a reperire le risorse per gli stipendi di gennaio.

In merito è si è pronunciata la CISL FP Cuneo, chiedendo al Cda di valutare l'ipotesi di chiedere un anticipo sulle rette ai parenti degli ospiti.

Il presidente, Diego Bottero, si è reso disponibile a vagliare qualunque opzione percorribile, per la salvaguardia dell'importante lavoro dei dipendenti, ora però interviene anche la CGIL Cuneo.

"Abbiamo appreso dagli organi di stampa della proposta di Cisl e Csa" - scrive Gaspare Palermo della Segreteria FP CGIL di Cuneo - "Lo diciamo chiaramente: non condividiamo tale proposta! L'attuale situazione economica di tante famiglie è oggi molto precaria e quindi si rischierebbe di metterle ulteriormente in difficoltà. In secondo luogo, ed è per noi assolutamente importante, pensiamo che l'Azienda pubblica di servizi debba essere sostenuta con i soldi pubblici, allo stesso modo con il quale si sta sostenendo il sistema sanitario".

Nella giornata di ieri, intanto, è stato approvato dal Consiglio Regionale la norma che contribuisce al 'ristoro' delle maggiori spese causate dal coronavirus alle Case di Riposo ed alle RSA, ma la CGIL Cuneo sottolinea: "Purtroppo non è chiaro come e quando verranno ripartite le risorse stanziate dalla Regione; risorse che comunque rischiano di essere del tutto insufficienti a rispondere alle difficoltà in cui versano le RSA. Oltre alla risposta di tipo economico, è necessario avviare da subito una riflessione che coinvolga anche l'Asl Cn1 perché continuiamo a pensare che presìdi pubblici come il Sacra Famiglia vadano messi in rete al fine di rispondere sempre di più e meglio ai bisogni dei cittadini e del territorio."