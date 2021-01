Urtato dal treno in corsa, a Cavallermaggiore: finisce in elisoccorso al Santa Croce di Cuneo

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, intorno alle 11, a Cavallermaggiore, per soccorrere un uomo di mezza età urtato da un treno in corsa.

Non sono note le generalità del ferito, ma da quanto si apprende l'uomo si trovava, al momento dell'incidente, sulla banchina. Per cause che sono in corso di accertamento, non si sarebbe accorto del sopraggiungere del convoglio ferroviario, che l'avrebbe urtato sul lato della prima vettura, in fase di arresto, scaraventandolo tuttavia a terra.

Scattato l'allarme, lanciato dagli agenti della Polizia ferroviaria, è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 decollato dalla base di Levaldigi. I sanitari, dopo le prime cure del caso, hanno trasferito in volo l'uomo all'ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice giallo, di media gravità.