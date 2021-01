I corsi Pegaso e Mercatorum si aprono ai 9mila addetti di Confcooperative Cuneo

Guarda al mondo della cooperazione e alla sua associazione provinciale più rappresentativa l’accordo che le università telematiche Pegaso e Mercatorum hanno appena stretto con Confcooperative Cuneo.



Sottoscritta ieri dal presidente provinciale del sindacato datoriale, Alessandro Durando, dal suo direttore Pietro Cavallero, e dai direttori delle sedi Pegaso e Mercatorum di Cuneo, Alba, Bra, Barolo e Imperia, i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, l’intesa consentirà condizioni particolarmente vantaggiose agli addetti delle aziende associate che vorranno accedere alle numerose proposte di formazione continua che caratterizzano l’offerta dell’ateneo più grande d’Italia (oltre 100mila iscritti nelle sue 80 sedi italiane), allargandosi anche all’importante realtà di Irecoop Piemonte, associazione che nel seno di Confcooperative organizza corsi di formazione professionale e formazione continua per disoccupati, inoccupati e lavoratori.



Un’opportunità che grazie all’accordo verrà ora messa a disposizione degli oltre 9mila dipendenti e soci delle 300 aziende affiliate all’associazione datoriale. Una platea di imprese – migliaia se si considerano i singoli soci delle sole cooperative agricole – che insieme esprimono qualcosa come l’8% del Pil provinciale.



"Si tratta di un’ottima opportunità per gli occupati di tutti i molteplici settori d’attività che vedono impegnate le nostre aziende – commenta il presidente Alessandro Durando – e in modo particolare per gli oltre 4mila operatori del sociale e dei servizi alla persona, tra i comparti potenzialmente più interessato nel dare ai propri lavoratori la possibilità di un completamento o perfezionamento del proprio percorso di formazione e titolo di studio, grazie alla possibilità di conciliare studio e lavoro".



"Quella nata con Confcooperative – aggiungono i condirettori delle sedi cuneesi di Pegaso e Mercatorum, i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone – è una collaborazione che annunciamo con particolare orgoglio, sicuri che saprà dare grandissimi frutti non soltanto in favore dei futuri studenti provenienti da questo importante ambito, ma anche come significativo fattore di sviluppo per tutta l’economia provinciale".



Ad oggi sono ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi dell’Università Mercatorum, dove sono accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.



La modalità telematica di studio rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati Pegaso e Mercatorum offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.



Il sistema di convenzioni ora arricchito dall’accordo con Confcooperative assicura riduzioni nei costi dei corsi di laurea estesi anche al coniuge e ai figli del diretto beneficiario.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso di Cuneo (via Emanuele Filiberto 3, tel. 0171/292348), Alba (piazza Michele Ferrero 3, tel. 0173/209.209) e Bra (piazza Caduti per la Libertà 20, tel. 0172 414862), oppure scrivere agli indirizzi e-mail Ecpcuneo@unipegaso.it e eipoint.cuneo@unimercatorum.it.