Per permettere il completamento dei lavori di posa della rete fognaria, a partire dalle ore 7.30 di lunedì 1° febbraio fino a ultimazione lavori, prevista per martedì 2 febbraio alle ore 18 circa, Corso Francia sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Giordanengo e la rotonda di via Pavese.

Il traffico veicolare, sia discendente che in salita verso Borgo San Dalmazzo, sarà quindi temporaneamente deviato su Via Momigliano e Via Vinaj.