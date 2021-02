Lutto a Cuneo per la scomparsa di Franco Bertola, 57 anni, dipendente in Prefettura

È improvvisamente mancato per cause naturali Franco Bertola, 57 anni, dipendente in Prefettura a Cuneo. Viveva con la famiglia nella frazione Tetti Pesio del capoluogo.

Lascia la moglie Daniela, le figlie Anna Margherita con Sebastiano e Roberta con Michael, e la sorella Secondina.

I funerali saranno celebrati nella parrocchia di frazione San Giacomo di Roburent venerdì 5 febbraio alle ore 10,30. Dopo le esequie si proseguirà per il cimitero di S. Giacomo di Roburent

La Messa di Settima sarà celebrata nella parrocchia di Tetti Pesio a Cuneo domenica 14 febbraio alle ore 10,30; quella di Trigesima nella parrocchia di San Giacomo di Roburent sabato 6 marzo alle ore 17.