Beinette ridefinisce la monetizzazione dei parcheggi, Confcommercio: "Ascoltate le nostre sollecitazioni"

Il Comune di Beinette accoglie le sollecitazioni di Confcommercio Cuneo per la ridefinizione della monetizzazione dei parcheggi necessari per l’apertura di pubblici esercizi



“Ringrazio il Sindaco – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – e l’Amministrazione comunale di Beinette per la disponibilità dimostrata nel dare ascolto alle sollecitazioni, motivate da evidenti ragioni di congiuntura economica”.



“Con la delibera della Giunta comunale – precisa Chiapella – potranno essere agevolati gli insediamenti di nuove start-up ed il rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per nuovi esercizi commerciali”.

“Siamo soddisfatti – interviene Lorenzo Busciglio, Sindaco del Comune di Beinette – della collaborazione instaurata con Confcommercio Cuneo”.

“Il costo della monetizzazione dei parcheggi per l'apertura di nuovi esercizi nei due addensamenti commerciali del paese - precisa Busciglio – è stato abbattuto del 70% per i prossimi due anni e sarà mantenuta al 50% per i due anni successivi”.

“Abbiamo voluto – conclude il Sindaco Lorenzo Busciglio – estendere questo provvedimento a tutti gli esercizi commerciali al di sotto dei 150 metri quadrati per agevolare e sostenere il commercio di prossimità; si tratta di un'importante misura volta a promuovere l'insediamento di nuove attività commerciali (negozi di piccole dimensioni) nel nostro paese".