Prima dei dinosauri: l'alta Valle Maira protagonista del Darwin Day 2021

In occasione del Darwin Day 2021 (giornata che celebra l'anniversario della nascita di Charles Darwin) l'Alta Valle Maira sarà protagonista di "PRIMA DEI DINOSAURI - Le orme dei rettili triassici dell’altopiano della Gardetta", un webinar organizzato dal MUST in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. L'appuntamento questo pomeriggio, venerdì 12 febbraio, alle ore 15.30.

"Prima di tutto sarà presentata la disciplina che si occupa dello studio delle orme fossili, la sua rilevanza, concentrandosi poi sulle scoperte che in questo modo sono state fatte sull'Altopiano della Gardetta. Verranno mostrate, nello specifico, le emozionanti immagini dei vari passaggi che ci hanno portato a fare ipotesi ed approfondire lo studio delle traccie rinvenute", spiega il dott. Fabio Massimo Petti, paleontologo specializzato in icnologia (disciplina che si occupa dello studio delle orme fossili, relative in particolare ai vertebrati), membro del MUSE e della SGI.



Si tratta di "Impronte dal Passato", un ambizioso progetto che ha portato alla scoperta e descrizione di una serie di orme fossili impresse da rettili triassici nel passato più profondo delle Alpi occidentali, circa 250 milioni di anni fa.

L'eccezionale ritrovamento è avvenuto a 2.200 metri di altezza, sull'Altopiano della Gardetta in Alta Valle Maira, un luogo che si riteneva caratterizzato invece da condizioni ambientali inospitali. Particolare la descrizione di un'impronta nuova per la scienza denominata Isochirotherium gardettensis, in riferimento a dov'è stata appunto rinvenuta.

4 anni di ricerca, il finanziamento dell'associazione culturale Escarton della Valle Maira ed un team multidisciplinare di ricercatori italiani e svizzeri (tra i quali il dott. Fabio Massimo Petti). La scoperta è stata recentemente protagonista di un importante riconoscimento: la pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica PeerJ.

Sarà il dott. Petti, questo pomeriggio, a condurre e di riferimento per questo interessante webinar. Ad introdurre e coordinare, invece, il prof. Raffaele Sardella.

Aperto a tutti, l'incontro vuole essere di approfondimento non soltanto per gli "addetti ai lavori" ma per quanti, interessati, desiderano sapere di più riguardo quest'incredibile scoperta. Un'importante occasione, naturalmente, per tutti gli insegnanti.

Per partecipare basterà semplicemente collegarsi a Google Meet link: https://meet.google.com/yqb-gztw-uxy.