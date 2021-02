Coltre ghiacciata sulle strade del Cuneese: guidatori e pedoni fate attenzione!

Come ampiamente previsto, è arrivato il Burian, il vento gelido della Siberia, che ci ha messo letteralmente in freezer.

Una massa d’aria fredda in contrasto con aria più umida ha portato al crollo delle temperature e alla formazione di una coltre ghiacciata un po' ovunque.

Lo dimostrano i due incidenti verificatisi a Beinette a Cuneo, con più auto carambolate e uscite fuori strada per il manto scivoloso.

Non si tratta del fenomeno del gelicidio che ha colpito la Francia, quando cioè la pioggia rimane in forma liquida, anche con temperature sotto lo zero.

Semplicemente la pioggia caduta, mista a neve, si è solidificata formando una coltre ghiacciata. Ci vuole molta attenzione perché lo strato umido depositatosi con precipitazioni miste sono gelate per le temperature inferiori allo zero

L'invito agli automobilisti è quello di fare molta attenzione e di procedere lentamente. Raccomandazione uguale anche per i pedoni: occhio al ghiaccio, indossate calzature adeguate e... camminate come i pinguini. Sembrerete goffi ma è il modo migliore per non scivolare: un passo alla volta scaricando il peso sulla gamba che avanza, tanti passettini brevi e con la punta dei piedi verso l’esterno.

Come previsioni di Datameteo le temperature in pianura scenderanno fino a -6 anche domenica 14 febbraio.