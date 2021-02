Auto contro muretto di una casa ai Trucchi di Cuneo, feriti lievi

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco di Cuneo. A pochi minuti dall'incidente che ha visto coinvolte 5 autovetture sulla tangenziale di Beinette, si è verificato un secondo incidente in via Savona, località Trucchi.

Probabilmente sempre a causa del manto stradale ghiacciato, un'auto è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro il muretto di una casa.

Un altro mezzo è finito nel fossato.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, la polizia locale, i carabinieri e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria. Fortunatamente solo feriti lievi.