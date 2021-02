“Senza memoria diventiamo estranei a noi stessi” celebrata a Fossano la messa del Giorno del Ricordo (FOTO)

Si è tenuta questa mattina, sabato 13 febbraio, alle ore 11 presso la cappella della SS. Maria Ausiliatrice dell’Isituto Salesiano di Fossano la messa in ricordo dei massacri delle foibe. Organizzata dal circolo culturale “Il Ragno”, il rito è stato celebrato da Don Graziano alla presenza di molte istituzioni e rappresentanze del territorio.



Nel corso della celebrazioni più volte è stato specificato come l’orrore che si è consumato alla fine della seconda guerra mondiale, a danno dei nostri connazionali, non debba essere dimenticato ma, bensì, mantenuto vivo anche nelle generazioni che verranno. “È essenziale ricordare il bene o il male, senza memoria diventiamo estranei a noi stessi. Senza memoria ci sradichiamo dal terreno che ci nutre e ci lasciamo portare via come foglie dal vento. Fare memoria invece è riannodarsi ai legami più forti, è sentirsi parte di una storia, è respirare con un popolo” con queste parole di Papa Francesco, Don Graziano ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale il nostro passato e la nostra memoria.



Carica di emozioni è stata anche la testimonianza dell’83enne esule istriana Luciana Rizzotti che con poche parole, forti come lei, è riuscita a racchiudere un orrore che per troppo tempo non è entrato nelle “nostre coscienze” come espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 2 giorni or sono.



Al termine della messa, è stata depositata una corona di alloro presso il monumento ai caduti di piazza Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani comunisti di Tito nel 1943. Nel corso del suo intervento, il sindaco Dario Tallone, ha voluto ringraziare Anna Mantini, da sempre impegnata a mantenere vivo il ricordo delle atrocità giuliano-dalmati, e ha voluto ricordare le sofferenze subite dai molti italiani al termine del secondo conflitto mondiale.



Nutrita la presenza di autorità e istituzioni del territorio: il sindaco con gli assessori e presidente del consiglio, il senatore Giorgio Bergesio e l’onorevole Monica Ciaburro, i comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il maggiore dell’Esercito, le Guardie d’Onore dei Savoia, i Carabinieri in Congedo, la Protezione Civile, la Croce Bianca, l’associazione Alpini e Papa Golf, i Volontari dei Vigili del Fuoco e l’associazione 10 febbraio.