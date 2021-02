Lutto a Saluzzo per la morte del notaio Lorenzo Turturici, fondatore dell'associazione "Sicilia Piemonte"

Lascia la moglie Lia, il figlio Benedetto con Marta e il nipote Pietro, la figlia Valeria e i parenti tutti.

Lo ricorda l'attuale presidente di "Sicilia Piemonte" Donatella Mazzotta: “E' stato l'anima dell'associazione, colui che ha saputo trasformare una comunità di amici siciliani e amanti della Sicilia in associazione. Anche se negli ultimi anni era meno presente per motivi di salute, c'era sempre con noi nel nostro cuore. Amava la sua città d'origine e faceva di tutto per farla conoscere. Si tratta del secondo grande lutto per noi dopo la morte di un altro socio fondatore, il giudice Filoreto Aragona".

Lorenzo Turturici amava molto camminare, e in molti lo ricordano per le sue lunghe passeggiate prima del lockdown.