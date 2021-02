Biancoviso, il latte di capra più genuino che c’è

Adesso la gamma è completa! Dopo il latte UHT e lo yogurt, la Cooperativa Agricola Biancoviso torna sul mercato con un nuovo prodotto 100% piemontese, biologico, sano e buonissimo.

Il latte di capra fresco rappresenta la risposta a una clientela sempre più attenta ed è il giusto compromesso in termini di conservazione (21 giorni) sia per i tempi di produzione settimanale che per la fornitura alla grande distribuzione.

Dopo i circuiti Dimar (punti vendita a insegna Mercatò), IperCoop e i negozi a insegna Presto Fresco, infatti, anche il prestigioso Eataly non ha resistito alla genuinità e bontà del latte biologico Biancoviso, che è l’unico latte fresco di capra presente nei suoi punti vendita.

Genuinità all’interno, ma anche all’esterno: il nuovo packaging è completamente riciclabile con tappo di origine vegetale. Lo potete trovare nel banco frigo, dove da due anni sono presenti anche gli yogurt bianco oppure ai gusti mirtillo, nocciola, mela e ora anche pera, la seconda novità del 2021.

Non è nuova, invece, la trasparenza di Biancoviso, il cui latte è prodotto esclusivamente nelle aziende agricole dei due soci Giuliano Fino, a Revello, e Angelo Gautero, a Saluzzo.