Soroptimist Inernational, Cuneo accoglie due nuove socie

Nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, l'assemblea del club di Cuneo di Soroptimist International Cuneo ha celebrato l'accoglienza di due nuove socie: Valeria Arpino, presentata dall’Avv. Angela Pasinetti, e Monica Punzi Anfossi, presentata dalla Dr. Mariagrazia Versiglia.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i service in corso, “una stanza per sè”, per l’ascolto protetto presso la Caserma dei Carabinieri e presso la Questura, che si stanno realizzando in collaborazione con Zonta, Lions e Rotary.

Alla neolaureata in ingegneria gestionale Francesca Arnaud è stata inoltre assegnata la borsa di studio per il Master “Leadership al femminile” presso l’Universita Bocconi.