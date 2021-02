Borgo San Dalmazzo: il comitato "no Biodigestore" in piazza con il banchetto informativo

Giovedì 18 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, nell’ambito del mercato settimanale di Borgo San Dalmazzo, verrà allestito dal comitato "No Biodigestore" in via Boves, all’altezza dell’incrocio con Via Vittorio Veneto, un banchetto per la distribuzione d materiale informativo sulle ultime novità in merito all’ipotesi di realizzazione a Borgo San Dalmazzo di un biodigestore per il trattamento dei rifiuti di tutta la provincia ed oltre. Progetto fortemente ostacolato dal nostro Comitato, che al riguardo lo scorso anno aveva raccolto migliaia di firme di cittadini di Borgo e dei comuni vicini, dimostrando quanto forte sia la contrarietà fra la gente della zona alla realizzazione in Via Ambovo di tale impianto.