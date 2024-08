Ondate di calore, da oggi anche il Cuneese da bollino rosso

Venerdì era stata registrata con un disagio moderato (livello arancione) l'ondata di forte calore che ha invaso anche il Cuneese e che a partire da oggi si è elevata al livello rosso, situazione che proseguirà fino al 14 agosto. E' quanto indicato nel relativo bollettino di Arpa Piemonte.



Saranno quindi giorni “bollenti” quelli di Ferragosto per la Granda, anche se nel cuore dell'estate gli esperti lo hanno definito un caldo anomalo accompagnato da un'alta percentuale di umidità. Un periodo iniziato attorno alla metà di luglio a causa della ricorrente influenza dell’anticiclone africano e interrotto solo da brevi ma significativi cedimenti, in cui si sono verificati intensi fenomeni temporaleschi .



Da oggi, domenica 11 agosto, una saccatura atlantica con asse al largo della penisola iberica determinerà una rotazione da sudovest dei venti in quota sul Piemonte e un calo dello zero termico fino a 4500 m. In tale situazione saranno nuovamente possibili rovesci e temporali deboli o localmente moderati sui settori alpini, che non dovrebbero raggiungere le pianure, dove le temperature rimarranno elevate almeno fino a mercoledì.

In giornata tra mezzogiorno e la serata si verificheranno deboli localmente moderati rovesci o temporali sui rilievi, in possibile trasferimento verso le zone pedemontane e pianeggianti vicine.

Le temperature massime previste per i prossimi giorni sui settori pianeggianti saranno mediamente attorno ai 32-34°C con locali picchi sui 36°C. L’elevata umidità presente nei bassi strati atmosferici impedirà alle temperature massime di raggiungere valori da primato, tuttavia, il disagio fisico, potrà essere rilevante.



Nello specifico nel Cuneese sono sei giorni consecutivi di caldo intenso, le temperature massime previste per la giornata di oggi si aggireranno sui 31°C, percepite 33°C , mentre le minime si attesteranno sui 23°C.