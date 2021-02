Pista ciclo-pedonale Beinette-Colombero: approvato il progetto esecutivo

Presto sarà realtà la ciclo-pedonale dal concentrico di Beinette al Colombero.

La giunta comunale ha infatti approvato all'unanimità il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dell'opera.

Il progetto, per un costo totale di 60 mila euro, oltre a una parziale copertura del canale Naviglio per la realizzazione della pista ciclo-pedonale, includerà anche la creazione di marciapiedi e la messa in sicurezza con parapetto nei tratti in cui il canale resterà a cielo aperto. I lavori saranno inoltre occasione per migliorare l'illuminazione pubblica.

In vista dell'inizio delle opere è già stata effettuata la potatura degli alberi che potevano recare intralcio ai lavori.