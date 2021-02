Addio a Ezio Mondino, prof di letteratura all'Itis di Cuneo e Fossano

È morto sabato notte all'ospedale di Savigliano il professor Ezio Mondino, professore di lingua e letteratura italiana all’I.I.S. Vallauri di Fossano e fino a due anni fa all'Itis Mario Delpozzo di Cuneo, dove aveva insegnato a lungo.

Aveva 66 anni. Dal 1999 al 2009 era stato sindaco di Vottignasco.

L'insegnante risiedeva a Casteldelfino, comune d'origine della famiglia, dopo aver abitato a Vottignasco.

Grande latinista e appassionato di studi classici, tanto da avere accesso agli archivi vaticani, viveva per l'insegnamento. Fino a giovedì era a scuola, poi ha accusato un malore venerdì notte e ha chiamato i soccorsi. Dall'ospedale il suo primo pensiero è stato quello di avvisare il preside che non avrebbe potuto fare lezione e quindi di effettuare la Didattica a distanza, non appena si fosse ripreso, ma purtroppo è mancato nella notte di sabato.

Un lutto che ha colpito profondamente il piccolo comune di Vottignasco. Lo ricorda il vice sindaco Massimo Cismondi che è stato anche suo allievo: “Era un uomo di grande cultura. La sua scomparsa improvvisa ci ha segnati. Molti genitori ed ex allievi lo ricordano per il profondo attaccamento all'insegnamento; a tutti è rimasto impresso il suo modo di insegnare con passione. Ultimamente si era trasferito a Casteldelfino, ma si è sempre impegnato molto nel nostro comune. Non si tirava mai indietro, era disponibile verso tutti, con una particolare attenzione per gli anziani. Quando era sindaco avevo collaborato con lui alla creazione della Pro Loco. Lo ricordo con grande affetto”.

Tanta commozione anche tra i colleghi dell'Itis Delpozzo di Cuneo. Ecco le riflessioni personali del prof. Ezio Pellegrino del Dipartimento di Elettrotecnica: "Ho condiviso con il prof. Mondino più di vent’anni di insegnamento qui all’Itis Delpozzo di Cuneo. Molti sono i ricordi e la grande umanità che ha sempre caratterizzato la sua figura. Un vero educatore nel vero senso del termine perché oltre alla meticolosità con cui preparava le lezioni, aveva un atteggiamento di partecipazione e di solidarietà che infondeva negli allievi un senso di grande rispetto per l’opera che stava svolgendo nei loro confronti. Sapeva infondere anche in allievi orientati su un percorso tecnico apparentemente arido in senso culturale, il piacere per la lettura dei testi, per la poesia e la storia. È sempre stato vicino ai più deboli sostenendoli nel percorso scolastico con una paterna ricerca per favorire la crescita culturale e umana. Mi ha sempre colpito la grande vitalità e dinamismo: era capace di arrivare alle 11 di sera a Casteldelfino e alle 4 del mattino ripartire per venire a Cuneo per insegnare e dopo scuola andare ancora a Torino al Cottolengo o in Università per approfondire qualche trattato o seguire qualche studente.

La grande vicinanza al mondo giovanile è sempre stato un punto imprescindibile della sua personalità. Non dimenticherò mai le gite scolastiche in cui veramente la miscela di umanità, condivisione e partecipazione si univa alla capacità di fare lezione e contestualizzare gli argomenti sviluppati in classe con l’ambiente in cui erano stati concepiti dagli Autori. È emblematico il ricordo delle gite nella Maremma toscana e le lezioni, durante i trasferimenti con il pullman, sul Carducci e la lettura commentata di opere significative in cui faceva emergere la forza e la concretezza delle terzine dalla natura di un paesaggio rude, selvaggio dove la sopravvivenza nasceva dalla forte volontà di imporsi sulle difficoltà create da un ambiente ostile.

Oppure l’empatia che nasceva durante le gite nei luoghi manzoniani: Lecco, il lago di Como e il castello di don Rodrigo prendevano vita dalla lettura dei passi dei Promessi Sposi recitati con un’enfasi coinvolgente.

Uno spirito libero ma con un grande occhio di riguardo e partecipazione per la collettività. Certo ci mancherà molto ma i “mondiniani”, così ancora oggi si riconoscono con orgoglio gli ex allievi del prof. Mondino non lo dimenticheranno e questo è un grande messaggio che dovrebbe far riflettere chi esercita o deve intraprendere questo bellissimo mestiere".





Non è ancora stata stabilita la data dei funerali, in attesa dell'autopsia.